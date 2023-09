Cds – Inter, a Empoli riecco Calhanoglu. Frattesi titolare, le condizioni di Cuadrado

Simone Inzaghi può sorridere: ad Empoli il tecnico dell'Inter ritrova Hakan Calhanoglu, assente a San Sebastian per un problema muscolare. Queste le ultime di formazione dal Corriere dello Sport: "Non ci sarà dunque un’altra chance per Asllani (almeno dall’inizio) e il turco si riprenderà il suo posto al centro del campo, con Mkhitaryan sul centrodestra e Frattesi sul centrosinistra. L’ex Sassuolo, che fin qui non è mai partito dall’inizio, con ogni probabilità farà rifiatare Barella, rimasto in campo per tutti i 90’ all’Anoeta.