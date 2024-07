Il centrocampista nigeriano, come ammesso dal suo agente, lascia i nerazzurri: operazione definita, ufficialità in arrivo

L'Inter ha definito un'altra cessione: quella di Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista nigeriano, classe 2004, si trasferisce alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, come rivelato dal suo agente Crescenzo Cecere: "Akinsanmiro va alla Sampdoria. Stiamo definendo con i club, è tutto a posto. Sarà un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il ragazzo è felice e va per giocare, abbiamo la fiducia di Pirlo e del direttore Accardi.