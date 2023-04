Cesari: “Rosso Lukaku? Gesto chiaro, ma Leao col Napoli non ammonito. Prova tv se…”

“Non c’è il minimo dubbio sul rigore, il mani di Bremer è netto e lo sa anche il giocatore. Lukaku poi zittisce i tifosi della Juve col dito, era già ammonito. Leao in Napoli-Milan non è stato ammonito, stasera invece Lukaku sì. Evidentemente c’è una nuova disposizione di Rocchi, ma non è stata comunicata. La gestualità di Lukaku nell’esultanza è chiara.

Dopo il rosso è successo di tutto al triplice fischio. Rosso diretto per Handanovic e per Cuadrado nel finale, è scattato qualcosa a un certo punto mentre parlavano. Sembra la seconda puntata di quanto successo in campionato. Altri provvedimenti dopo averle riviste? Il Giudice Sportivo potrebbe richiedere la prova tv per altre situazione. Quelle già sanzionate non possono essere riviste”, le sue parole.