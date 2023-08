Champions League 2024/25, l’Italia può avere 5 squadre e non 4: ecco come e perché

Al di là del nuovo format, la principale novità della Champions consiste nel passaggio da 32 a 36 partecipanti. Le porte della coppa saranno dunque aperte a quattro squadre in più e due di queste saranno individuate in base al ranking delle singole federazioni. Ne deriva che, qualora l’Italia riuscisse a chiudere il 2023-2024 piazzandosi al primo o al secondo posto del ranking per club, avrebbe diritto a un "extra slot" in Champions League, che spetterebbe alla quinta classificata della Serie A. Centrare l’obiettivo non sarà semplice, sebbene esso non rappresenti la necessaria conseguenza di un trionfo in Europa. "Basterebbe", infatti, ripetere l’impresa di maggio 2023, quando l’Italia vantava tre finaliste (Fiorentina, Roma e Inter) e due semifinaliste (Juventus e Milan) nelle coppe”, si legge.