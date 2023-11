Champions League, Inter con 8 volti nuovi: chi giocherà col Benfica

Inzaghi punta a far riposare diversi suoi elementi, anche in ottica Napoli, che sarà la terza trasferta in una settimana

Sarà rivoluzione nella formazione iniziale dell'Inter stasera contro il Benfica. Queste le probabili scelte di Simone Inzaghi dal Corriere dello Sport: "Inzaghi punta a far riposare diversi suoi elementi, anche in ottica Napoli, che sarà la terza trasferta in una settimana. Insomma, l’Inter potrebbe presentarsi con 8 volti nuovi. A cominciare da Audero, che viaggia verso il debutto ufficiale in maglia interista. Per altri, invece, sarà l’occasione per mettersi in mostra. In attacco, a esempio, è pronto l’inedito tandem Arnautovic-Sanchez. Il cileno ha smaltito la leggera distorsione alla caviglia.