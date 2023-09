Champions League: scelte le prime quattro sfide in esclusiva su Prime

Inter e Milan sono le squadre protagoniste delle prime quattro sfide di UEFA Champions League in esclusiva per Amazon: ecco le scelte

Inter e Milan sono le squadre protagoniste delle prime quattro sfide di UEFA Champions League in esclusiva per Amazon . Sono state rese note le prime partite della fase a gironi della massima competizione europea scelte per essere trasmesse su Prime Video : si parte mercoledì 20 settembre con l' Inter , finalista della scorsa edizione, impegnata sul campo della Real Sociedad (fischio d'inizio ore 21) e si prosegue mercoledì 4 ottobre con Borussia Dortmund - Milan , sempre alle 21.

Niente Lazio e Napoli neanche alla terza giornata: protagonista mercoledì 25 ottobre ancora i rossoneri di Stefano Pioli, in trasferta a Parigi per affrontare il Paris Saint-Germain (ore 21). Nella quarta giornata, poi, tocca nuovamente ai nerazzurri, in trasferta in Austria contro il Salisburgo (ore 21).