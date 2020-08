Inter, le cifre del contratto di Kolarov: si tratta sulla durata. Accordo con la Roma

L’Inter è ormai a un passo da Aleksandar Kolarov: i nerazzurri hanno accelerato i tempi sia con la Roma che con l’entourage del giocatore, e già in settimana può arrivare la tanto attesa fumata bianca. Secondo Tuttosport “l’accordo fra Inter e Roma, di fatto, è una formalità: la distanza fra domanda (1.5/2 milioni) e offerta (1) è risibile e basterà poco per trovare l’intesa“.

LE CIFRE

“Da oggi inizia la settimana che dovrebbe portare il duttile difensore serbo alla corte di Conte, ma molto dipenderà da quanto Kolarov si impunterà sulla questione contratto. Non tanto per l’ingaggio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3/3.5 milioni, quanto per la durata. L’Inter, infatti, ha messo sul piatto un anno – dunque prendendosi a carico il contratto che lega Kolarov con la Roma fino al 30 giugno 2021 – con opzione per la stagione ’21-22, mentre Kolarov, tramite il suo nuovo agente, Alessandro Lucci, ha chiesto un biennale“.