Sky – City-Inter, al momento Dzeko e Brozovic in vantaggio per partire dal 1′

Come riporta Sky Sport, al momento Edin Dzeko rimane in vantaggio su Lukaku anche se quest'ultimo sta attraversando un grande momento di forma. Anche Marcelo Brozovic è in vantaggio su Mkhitaryan con l'armeno che ha ormai smaltito l'infortunio. A due giorni dalla finale le scelte di Inzaghi sembrano sempre più delineate.