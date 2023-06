LIVEBLOG / City-Inter, l’attesa dei tifosi cresce sempre di più: “Crediamoci”

L'ultimo atto di una stagione che può diventare storica e leggendaria. Tutto pronto per la finale di Champions League: l'Inter, dopo un cammino entusiasmante, affronterà, allo stato Ataturk di Istanbul, il Manchester City di Guardiola e Haaland, dato per tutti nettamente favorito sulla compagine nerazzurra. FCInter1908.it raccoglie tweet e post social più belli e simpatici della serata, in chiave nerazzurra. Ecco come la stanno vivendo i tifosi.