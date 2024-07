Mattina importante per Simone Inzaghi. In queste ore il tecnico nerazzurro è atteso in sede insieme al suo agente per firmare il contratto che lo legherà all'Inter fino al 2026. Dopo aver definito gli ultimi dettagli, si farà il punto sul mercato. "L'Inter sta valutando diversi profili. Alcuni a parametro zero (Hermoso e Ricardo Rodriguez) sono stati frenati da Oaktree che preferirebbe l'investimento su un giovane".