Condò: “Inter tranquilla a dispetto del debito. Lo risolverà il prossimo proprietario”

"Inzaghi, che lo scudetto non l’ha ancora vinto, in analoga situazione non ce l’avrebbe fatta: le quattro vittorie, invece, hanno cementato il rapporto con la gente nerazzurra, e se ne è convinta pure la società che gli ha prolungato il contratto dopo una primavera a storcere il naso per le troppe sconfitte in campionato".