Gds – Inter, Conte rifletta: è ora di accelerare l’ingresso di Eriksen. Uno il punto focale

Un’Inter in difficoltà a fare male ad un Napoli tutto sotto la linea della palla, è andata incontro ad una deludente sconfitta contro la squadra di Gattuso. Una delle note positive della serata è stata però Christian Eriksen, che, come si legge su La Gazzetta dello Sport, ha portato vitalità alla manovra nerazzurra: “Dopo l’abbuffata nel derby, l’Inter si è presentata in versione brodino della sera. Ci sta un down motivazionale, anche perché è in arrivo l’incrocio chiave con la Lazio. Ma più che sulla sconfitta, Conte deve riflettere su altro. Lo strepitoso secondo tempo del derby non deve far dimenticare il primo.

L’Inter è stata messa sotto dal Milan sul piano del gioco. Ieri, nel primo tempo, i nerazzurri lenti e prevedibili, non hanno creato un’occasione vera. Con l’ingresso di Eriksen, la pericolosità si è impennata. Questo è il punto. Le linee di gioco di Conte sono solide ed efficaci, ma se mancano furore e velocità, producono poco. Eriksen è arrivato per dare tocco, qualità hai fantasia la manovra, che non può sempre viaggiare a 1000 all’ora. Ma il danese non può restare un’opzione da fine match. E l’ora di accelerare il suo ingresso stabile, per prepararsi agli scontri scudetto“.