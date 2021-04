Conte considera questa Inter una sua creatura. Per questo dopo la gara…

La sottolineatura del Corriere dello Sport a proposito dell'atteggiamento dell'allenatore nerazzurro nei confronti dei calciatori

L'esultanza di Antonio Conte al gol di Darmian la dice lunga. Un urlo liberatorio che certifica la gioia per un traguardo ormai ad un passo. Merito della squadra che non ha mollato, nonostante non stia attraversando il suo miglior periodo.

Per questo ha usato più carota che bastone durante e dopo la gara, come sottolinea il Corriere dello Sport: "È vero durante i 90’ si è anche arrabbiato, non ha risparmiato gli urlacci e, talvolta, è pure apparso sconfortato davanti a certi errori. Poi, però, quando Darmian ha messo il pallone in rete, Conte è schizzato dalla panchina per andare a festeggiare assieme ai suoi giocatori, abbracciando chiunque si ritrovasse davanti. «Cosa c’era in quell’esultanza? Io vedo il 95% dello scudetto…», ha confessato. La verità è che il tecnico leccese considera questa Inter una sua creatura, dopo il lavoro di questi due anni. E, di conseguenza, i giocatori come dei figli o “quasi”. Naturale quindi concedergli delle attenuanti, quando, come accaduto ieri, faticano oltre il dovuto, considerato che stanno dominando il campionato".