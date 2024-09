«Potevamo fare qualcosa in più in fase offensiva. Potevamo sfruttare al meglio le occasioni avute poi sapevamo che la Juve in casa è forte e fa tanto possesso palla. Siamo contenti di non aver subito gol e di aver rivisto un Napoli che sa anche soffrire». L'ex giocatore dell'Inter, Matteo Politano ha commentato lo zero a zero tra i bianconeri e il suo Napoli ai microfoni di DAZN.