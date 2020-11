Brozo, altro guaio. Ma per Conte arriva una notizia che può cambiare la stagione dell’Inter

Non è un momento facile per l‘Inter. Sia per i risultati in campo (una vittoria nelle ultime otto uscite stagionali), sia per la situazione indisponibili, con il Covid che è tornato a colpire i nerazzurri (Brozovic l’ultimo positivo).

Ma Antonio Conte può comunque guardare al futuro con grande fiducia. Soprattutto perché, direttamente dalle nazionali, è arrivata una grande notizia che può davvero cambiare la stagione dell’Inter. Arturo Vidal, infatti, si è messo in luce con la maglia del Cile grazie a una spettacolare doppietta. Se l’ex Barcellona dovesse confermare la sua crescita (anche in termini di gol) in nerazzurro, potrebbe essere un grandissimo vantaggio per i nerazzurri, che hanno bisogno del miglior Arturo per competere fino alla fine su tutti i fronti:

“Aad aggiungere pensieri, ci ha pensato il solito tampone ballerino di Roberto Gagliardini, costretto a lasciare la Nazionale per precauzione in attesa di certezze. Conte, però, ha ricevuto almeno una buona notizia dalle nazionali: in Cile Vidal è tornato a fare il Vidal”, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

