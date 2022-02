Conte: “Lottare per posto CL non è mio target. All’Inter si parlava di scudetto e io…”

Antonio Conte, in conferenza stampa, è tornato sulla sua intervista a Sky, che ha creato più di qualche malumore nel Tottenham

Antonio Conte, in conferenza stampa, è tornato sulla sua intervista a Sky, in cui ha detto che il Tottenham ha l'1% di possibilità di entrare in Champions League.

"Durante la mia intervista ho detto questo come ho detto sempre. Prima di andare all'Inter, dissi che volevo sentire di avere almeno l'1% di possibilità di vincere. E all'Inter parlavamo di vincere lo scudetto perché non dimentichiamo che io sono abituato a lottare per vincere il campionato. Qui stiamo parlando del posto Champions e io ho detto che devo sentire di avere almeno l'1% di possibilità di raggiungere un obiettivo che non è il mio target. Di sicuro entrare in Champions League non è il mio target, questo è sicuro. Ma quando ho deciso di venire qui, ho capito che l'unico obiettivo possibile era il posto Champions".