Conte: “Richarlison ha detto sua stagione di merda. Ed è vero. Ha fatto zero gol”

"Non mi ha criticato, ha detto che la sua stagione è stata una merda e ha ragione, perchè ha avuto tanti infortuni. Ha iniziato bene con noi, poi si è fatto male, è andato ai Mondiali, si è fatto male di nuovo, è tornato ed è stato un mese fuori. In Premier ha fatto zero gol, due in Champions, e il ragazzo è stato sincero sulla sua stagione. Penso poi che abbiamo capito di aver sbagliato perchè se parli dicendo 'io' e non 'noi' significa che pensi solo a te stesso. Ai miei giocatori ripeto che se vogliamo costruire qualcosa di importante, lottare per essere competitivi e vincere un trofeo, dobbiamo parlare col 'noi'. Richarlison ha capito e si è scusato, il che è bello perchè ho avuto ancora una volta la possibilità di mettere in chiaro quello che deve essere lo spirito di squadra".