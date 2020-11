Conte in ritardo ai microfoni: c’è un perché. E stavolta si è alzato Handanovic e…

Vincere lo scudetto. L’Inter ha compromesso il cammino in Champions? E’ altamente probabile. Ma sussistono concrete speranze di poter lottare per il titolo in Italia. I nerazzurri sono secondi, ampiamente in corsa, con il fresco sorpasso nei confronti della Juventus.

C’è di che essere speranzosi in vista di una stagione lunghissima. E il patto è stato sancito mercoledì, nella pancia di San Siro, con tanto di lungo confronto tra Conte e i giocatori. Stavolta con interventi molteplici, non un monologo dell’allenatore.

“Antonio Conte arriverà ai microfoni televisivi molto in ritardo. Il motivo va cercato appunto in un lungo confronto in cui non ha parlato solo l’allenatore nerazzurro. Hanno preso la parola diversi giocatori, a partire dal capitano Samir Handanovic. È un fatto insolito, di solito non si parla mai a caldo, si rinvia tutto il giorno dopo ad Appiano.

Ma il momento era buono. Soprattutto, non rimandabile, perché tre giorni prima la squadra era stata pubblicamente strigliata da Conte per l’atteggiamento. insomma, era il secondo “tradimento” consecutivo. E invece nella pancia di San Siro sono emersi concetti positivi, molto più che le recriminazioni di qualche singolo per quel che non stava andando”, racconta la Gazzetta dello Sport.