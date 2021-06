Inter, contraerea per trattenere Lautaro. Due ‘attrattori’ per convincerlo

La Gazzetta dello Sport parla delle mosse che il club nerazzurro può mettere in atto nonostante le parole dell'agente dell'argentino

Eva A. Provenzano

Lautaro Martinezin questo momento è impegnato con la Nazionale argentina. Per lui ha parlato Camano, il suo agente, che ha seminato più di un dubbio sulla volontà del giocatore di rimanere all'Inter. Ha spiegato che si guarderanno attorno e cercheranno di capire qual è il progetto per il giocatore. Intanto c'è un contratto fino al 2023. E se il procuratore ha scelto di far capire che si valuta sul futuro, il club nerazzurro non se ne starà con le mani in mano.

Per questo La Gazzetta dello Sport parla di una contraerea per convincere il calciatore che il progetto nerazzurro va avanti anche con lui. Perché è Hakimi il calciatore destinato alla partenza e il club resisterà fino a che potrà sulla cessione dell'attaccante argentino.

"L’Inter proverà a monetizzare al massimo con Psg o Chelsea (la richiesta resta 80 milioni), in modo da non rendere necessaria la partenza di Lautaro. Dal nuovo allenatore al gemello d’attacco, l’Inter può comunque usare delle calamite per il numero 10: sia Inzaghi che Lukaku sono attrattori potenti", scrive la rosea.

L'allenatore e l'attaccante sono la doppia mossa dell'Inter. Il tecnico gli parlerà dal vivo: solitamente riesce a creare un rapporto empatico con i calciatori. Gli ha già parlato al telefono esprimendo apprezzamenti per il Toro e tra qualche settimana si vedranno anche dal vivo e gli dirà quanto è centrale nel suo progetto. Al belga invece non servono molte parole perché gli ha già dimostrato che il loro feeling porta lontano. Intanto sulla cima in Italia, con lo scudetto appena vinto insieme. La permanenza dell'attaccante numero 9 può trascinare il numero 10.

Il rinnovo non è una priorità data la lunghezza del contratto in essere. Ci sarà da monitorare quanto accade in Spagna. Con l'Atletico Madrid che ha più potenziale rispetto a Barcellona e Real Madrid. Ma pare lontanissimo rispetto alla possibilità di fare un'offerta da 90 mln. È la cifra che farebbe prendere in considerazione l'addio di Lautaro.