Inter, Cordaz: “Un orgoglio essere qui. Ai tifosi? Sosteneteci per sognare in grande”

Le parole del nuovo portiere nerazzurro: "E' una grandissima soddisfazione, sono orgoglioso: spero di dare il mio contributo"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Alex Cordaz, nuovo portiere nerazzurro, ha parlato così del suo ritorno a casa: "E' una grandissima soddisfazione, sono orgoglioso: spero di dare il mio contributo. Quando mi hanno chiamato? E' stato un tuffo nel passato, è stato molto strano: l'ho realizzato dopo qualche giorno. Mi ha dato grande orgoglio e grande gioia. Essere qui mi fa capire ancor meglio cosa vuol dire essere interista e tifare per questi colori: per me è un orgoglio essere qui e far foto davanti a questi trofei ed essere tornato in famiglia. Mi aspetto di dare una grossa mano alla squadra e a tutta l'Inter. Inzaghi? Non ci ho ancora parlato, aspettiamo l'8 per trovarci insieme. Ai tifosi dico sosteneteci, stateci vicino: abbiamo bisogno di voi per continuare a sognare in grande".