Corona: “Scommesse, Juve sapeva. Tonali? Mai puntato sul Milan, più di 50 nomi…”

Nuove dichiarazioni di Fabrizio Corona , intervenuto a La Zanzara su Radio 24 alla vigilia del suo intervento in Rai. L'ex re dei paparazzi parla anche del cachet che gli sarà corrisposto per il suo intervento: “Giusto che la Rai mi paghi, devolverò una parte del cachet a una società che cura la ludopatia. E’ come Tangentopoli, sono coinvolti tutti, non potevano non sapere. Il 40% dei calciatori scommette .

La Juventus sapeva? I giocatori e il direttore sportivo, si. Zalewski? Chi ha smentito l’audio si è spaventato, ma è vero. Questi ragazzi hanno giocato sul calcio, non sulla propria squadra. Tonali non ha giocato sul Milan, ma puntava cifre esorbitanti. I nomi credo siano di più di 50. E’ giusto che mi paghino per fare informazione, farò un grandissimo risultato di share. Parte del cachet lo devolverò a una società che si occupa di ludopatia. 30 mila euro di cachet? Di più, 34 credo. Non faccio gossip, faccio questa inchiesta da tanto tempo, è esattamente come era Tangentopoli, sono coinvolti tutti. Procuratori, società non potevano non sapere. Un 40% dei calciatori scommette. E’ come la cocaina, si è sparsa a macchia d’olio la ludopatia.