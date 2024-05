Saranno in tanti a rientrare alla Pinetina dopo i prestiti di questa stagione. Tra questi Correa , dir ritorno dal Marsiglia. L'argentino non rientra nei piani dell'Inter, ma non sarà facile trovargli casa visto l'alto ingaggio.

"L’Inter tifava per la qualificazione del Marsiglia alla Champions League perché così sarebbe scattato l’obbligo di riscatto (a 10 milioni) da parte dei francesi che invece hanno fallito l’obiettivo sia attraverso la Ligue 1 sia attraverso l’Europa League (eliminati in semifinale dall’Atalanta). Pagato 33 milioni di euro nell’estate 2021, quella del ritorno di Lukaku al Chelsea, è stato Inzaghi a volerlo, ma anche il tecnico di Piacenza, non è riuscito a far rendere al massimo l’argentino che aveva allenato alla Lazio. Correa ha l’ultimo anno di contratto con l’Inter e guadagna 3,5 milioni netti. Può entrare nel mirino di formazioni turche, Paese dove ha molti estimatori, o dell’Arabia Saudita. È stato accostato anche al neopromosso Como, ma per il momento l’ipotesi è stata smentita", riporta La Gazzetta dello Sport.