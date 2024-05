L'Inter sembra aver deciso: Gudmundsson è la priorità per l'attacco e si farà di tutto per provare a prendere l'islandese del Genoa, valutato dal club rossoblù 30-35 mln di euro. L'Inter potrebbe anche inserire delle contropartite come Satriano e Zanotti per tentare di limare la richiesta economica, sempre partendo da un prestito con obbligo di riscatto. In ogni caso, i nerazzurri si priveranno di almeno due attaccanti, Arnautovic e Correa, che fanno così spazio all'eventuale arrivo di Gudmundsson.

Arnautovic e Correa " hanno ancora un anno di contratto a più di 3 milioni netti. Ma anche su questo fronte i dirigenti nerazzurri, senza bisogno di attendere l‘imminente vertice di mercato con Inzaghi, si stanno muovendo per liberare la strada in chiave Gud. Ai rispettivi entourage infatti è stato detto di cercare una sistemazione per la prossima stagione. Visti età e rendimento stagionale, non sarà facile trovare un acquirente", sottolinea La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "Si confida in qualche offerta dall’Arabia o dagli Stati Uniti. Per Correa la pista che porta al Como neo promosso non trova conferme"