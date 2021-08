Correa: “Scelto questo grandissimo club, Inzaghi importante. Ai tifosi farò vedere…”

Le prime parole di Joaquin ai microfoni di Inter TV

Joaquin Correa è un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante argentino si è presentato ai microfoni di Inter TV: "Giocare per i campioni d'Italia? E' un orgoglio, una responsabilità enorme. Ho voluto tanto venire qui. Per me significa tantissimo. Ho tantissima voglia di aiutare e dimostrare. Inzaghi è stato tanto importante. Avevo altre opzioni ma ho scelto il mister e questo grandissimo club. Ritrovarsi dopo nove anni è stato bellissimo. Mi ricordo di quando ero venuto qui da piccolo. Emozioni grandissime. Sono felicissimo di tornare con ancora più voglia di fare meglio. Lautaro? Ci siamo sentiti tanto, mi chiamava e mi chiedeva quanto mancasse. Mi ha fatto tanto piacere, è un amico. Ci troviamo in nazionale, mi fa tanto piacere ritrovarlo qui. Veron? Mi ha chiamato adesso e mi ha detto che era un'ottima scelta e che lui è stato benissimo qui. Di sfruttare e vivere al massimo tutto ciò che è l'Inter. Gli darà retta. Ringrazio i tifosi per tutti i messaggi. Non vedo l'ora di fargli vedere chi sono".