Tottenham, BBC sul futuro di Conte: “Ormai è solo una formalità. 16 mesi senza amore”

Un addio già scritto

I media inglesi non hanno dubbi all'indomani dell'eliminazione del Tottenham dalla Champions League. Antonio Conte se ne andrà presto via da Londra. Ne ha scritto in maniera convinta la BBC, definendo l'uscita di scena del tecnico italiano a fine stagione, o forse anche prima della scadenza naturale del suo contratto, "ormai solo una formalità". Anche i dirigenti del club inglese non sono soddisfatti e i tifosi hanno contestato la squadra dopo il pari casalingo contro il Milan. Per la BBC si è trattato di "16 mesi senza amore".