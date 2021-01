CorSera – Inter, vicino l’accordo per il rinnovo di Lautaro: ecco le cifre finali

Si discute del possibile arrivo di Edin Dzeko, ma non è l’unica trattativa che l’Inter sta conducendo in queste ore. I nerazzurri sono impegnati anche nel rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Si legge sul Corriere della Sera: “Dzeko non sarebbe appena un vice Lukaku, ma potrebbe anche giocare in coppia con il belga, un’idea tattica cui Conte aveva già pensato in passato. I nerazzurri valutano però anche l’impatto su Lautaro: potrebbe avere meno spazio. Gli agenti dell’argentino, proprio in questi giorni sono vicini a un accordo per un rinnovo a 4,5 milioni netti a stagione più bonus fino al 2024”.