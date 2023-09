Inter, Sommer felice in Nazionale: “Contento di esser tornato”

Il portiere è tra i convocati di questa pausa per le Nazionali e ha raggiunto la sua Svizzera. Difenderà i pali del suo Paese prima di tornare in campo con l'Inter, nel derby. Là ci sarà modo di dire la sua. Intanto si dice contento di essere tornato a lavorare con la selezione del commissario tecnico Yakin. Le gare in programma per le qualificazioni ad Euro2024 sono quella del 9 settembre contro il Kosovo e quella del 12 contro Andorra.