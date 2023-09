Inter, Sensi e Acerbi recuperati. Domani i primi rientri ad Appiano. Sanchez…

In vista del derby in programma sabato, Stefano Sensi e Francesco Acerbi sono del tutto recuperati

Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. In vista del derby in programma sabato, Stefano Sensi e Francesco Acerbi sono del tutto recuperati. Quest’ultimo è in lizza per giocare almeno uno spezzone di gara al centro della difesa. Intanto è fissata per domani la ripresa ad Appiano e ci saranno i primi rientri a partire da Dumfries, De Vrij e Asllani.