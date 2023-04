Curva Nord: “Situazione ambigua, giusto star vicino a mister e squadra. Le critiche…”

"Benfica -Inter 0-2. Contro ogni pronostico l Inter vince e convince a Lisbona,ci troviamo ora in una situazione al quanto ambigua… siamo quinti in campionato e arrabbiati perché questa posizione non è consona alla rosa che abbiamo ,

Non è stato facile dare fiducia incondizionata in certi momenti ma era necessario per dare serenità all ambiente visto i palcoscenici che ci vedevano protagosti, col sennò di poi la decisione di stare vicino a mister e squadra si è rivelata corretta , ovviamente non abbiamo nessuna garanzia il futuro potrebbe regalare trofei come potrebbe risolversi con in mano un pugno di mosche…