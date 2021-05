Dal Pino: “Chiediamo almeno 1000 spettatori per Inter-Udinese, speriamo di…”

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha ammesso di voler aprire San Siro per la festa dell'Inter di domenica

"E' una serata di festa qui al Mapei Stadium, bellissima, che emozione sentire il rumore dei tifosi. È il primo passo, domenica speriamo di poter consegnare lo scudetto all'Inter in presenza, stiamo chiedendo 1000 spettatori, un minimo. Poi ci saranno gli Europei e la prossima stagione, non c'è motivo per pensare di essere nella situazione attuale. Crediamo che, a partire dal prossimo campionato, si possa avere il pubblico quasi al completo. Il paese sta facendo grandi sforzi, siamo al lavoro ogni giorno per fare le cose al meglio. Superlega? Il campionato di Serie A è bellissimo, si decide all'ultimo chi entrerà in Champions, complimenti a tutti. Il calcio ha bisogno di sostenibilità economico-finanziaria, se ci sono stati malumori vanno intercettati, capiti e date delle soluzioni pensando che questo è uno sport e che insieme va trovata una strada giusta per far sì che rimanga uno sport di successo".