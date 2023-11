Damiani: “Thuram forza della natura, forza ed esplosività fondamentali. Il papà…”

A proposito dell'attaccante nerazzurro, Damiani ha aggiunto: «È una forza della natura. Ero sicuro che in Italia avrebbe fatto bene. È un giocatore completo. Sa fare assist, sa andare negli spazi, partecipa bene alla manovra. Non è ancora uno da venti gol all’anno ma sta migliorando molto. In Italia la sua esplosività e la sua forza possono essere fondamentali. E poi l'Inter gioca un bel calcio e quindi il singolo rende al meglio. Il passaggio di testimone con Lukaku? Con Thuram l’Inter ha preso un calciatore che sa giocare con la squadra e sa trattare molto bene il pallone. Lukaku è un trascinatore, devastante nei coast to coast palla al piede in campo aperto. Sono comunque entrambi giocatori forti anche se un po’ diversi».