Le parole del giornalista: "E' stato tra i 5 che è andato a dire all'Inter che non era più il caso di riprendere Lukaku". Il retroscena

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis, giornalista, ha raccontato un retroscena riguardante il capitano dell'Inter Lautaro Martinez: "E' stato tra i 5 che è andato a dire all'Inter che non era più il caso di riprendere Lukaku: si stavano mettendo d'accordo ma dopo le sue bizze è stato uno dei cinque che è andato a dire che non sarebbe potuto tornare in quello spogliatoio".