Inter, rinnovi in corso. Mkhitaryan presto in sede: pronto un biennale. Poi toccherà a Lautaro

"Ci sono poi altri due giocatori con scadenza più lunga, che in qualche modo aspettano un segnale. Uno è Dimarco, il secondo è Lautaro. Ha un accordo fino al 2026: il discorso, evidentemente, non è legato all’aspetto temporale, quanto a un adeguamento dell’ingaggio attuale. Oggi Lautaro guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. È il tetto massimo del club, non c’è più Lukaku a volare più alto. C’è tempo per aprire il file. Ma i dirigenti vogliono farlo con le tempistiche giuste. E hanno un vantaggio: l’interlocutore ha le migliori intenzioni, non lascerebbe mai Milano, non ha la minima voglia di complicare il suo rapporto con il mondo nerazzurro, a maggior ragione oggi che è pure capitano. La strada, insomma, non sembra così difficile da spianare", aggiunge Gazzetta.