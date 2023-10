CdS – Supercoppa, Napoli e Fiorentina rinunciano? Milan e Atalanta pronte a sostituirle

"Ad ogni modo, secondo quanto fatto trapelare da via Rosellini, non esistono margini per non andare in Arabia Saudita. Con il cambio del format e l'allargamento a quattro partecipanti, l'accordo raggiunto lo scorso marzo prevede che quattro delle prossime sei Supercoppe si disputino in Asia: questa e la prossima, poi uno stacco di due anni e di nuovo due edizioni in terra saudita. Significa allora che, clamorosamente, il Napoli potrebbe decidere di non andare a Gedda? Al momento, nulla si può escludere. In ogni caso, in via Rosellini sono già preparati: nel caso, la squadra partenopea verrà sostituita dal Milan e la Fiorentina, se dovesse seguire l'esempio, dall'Atalanta. Rossoneri e bergamaschi hanno già dato la propria disponibilità. Sulla posizione di Inter e Lazio, invece, non ci sono dubbi: sono favorevoli alla trasferta".