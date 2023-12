Inter, per Pavard speranza di vederlo all’Olimpico. De Vrij? Recupero entro la fine dell’anno

Inzaghi ha ricevuto buone notizie da Alessandro Bastoni. Il difensore ha recuperato dall'infortunio, sarà in panchina con l'Udinese in modo da rientrare a pieno regime per partita di Champions contro la Real Sociedad. Nella trasferta vittoriosa di Napoli, però, il tecnico nerazzurro ha perso De Vrij e Dumfries per infortunio che si sono aggiunti a Pavard.