L'Inter e l'entourage di De Vrij hanno raggiunto l'accordo per estendere il contratto dell'olandese, in scadenza il 30 giugno

A riportarlo è Gianluca Di Marzio che conferma come per il difensore ex Lazio e Feyenoord sia pronto il rinnovo di due anni, con una opzione per la terza stagione. L'Inter e l'entourage del giocatore hanno raggiunto l'accordo, che verrà formalizzato nei prossimi giorni.