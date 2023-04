Derby Champions, è già caccia ai biglietti. Doppio sold out e nuovo record di incassi

Una semifinale di Champions tra Milan e Inter è l’evento al quale nessun tifoso vuol rinunciare

Due derby di Champions League che valgono la finale. I tifosi nerazzurri e rossoneri non stanno già nella pelle per la doppia sfida e vogliono accaparrarsi il prima possibile i tagliandi per il doppio big match. Sarà corsa ai biglietti una volta che le due società diranno le modalità di acquisto.

"I biglietti non ci sono ancora, ma la caccia è già iniziata: poco dopo la fine di Inter-Benfica dell’altra sera, le ricerche di Google hanno fatto registrare un’impennata su tutto quello che ruota attorno all’argomento “biglietti derby”. Una semifinale di Champions tra Milan e Inter è l’evento al quale nessun tifoso vuol rinunciare: nel 2003 furono stimate 200mila richieste per ciascun round, c’è da scommettere che anche stavolta si viaggerà almeno su quei ritmi", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Chiedere al Milan per conferma: i rossoneri giocheranno in casa l’andata del 10 maggio, ma il club ha fatto sapere che le date per la vendita riservata gli abbonati, quella per i titolari della tessera “Cuore rossonero” e per la vendita libera saranno rese note nei prossimi giorni. Nel frattempo, il Milan ha invitato i propri tifosi ad andare su help.acmilan.com e cliccare sull’opzione “Invia una notifica”: chi è interessato sarà avvertito via mail. L’Help Center rossonero ha fatto registrare oltre 10mila iscrizioni nelle prime due ore, e la tendenza naturalmente è destinata ad aumentare. E il record assoluto di incasso, gli oltre 9 milioni del 14 febbraio per Milan-Tottenham agli ottavi, potrà essere superato".

"Il calendario nerazzurro è già piuttosto intasato di big match. Da qui a fine aprile, l’Inter ospiterà prima la Juve per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (il 26 aprile) e poi la Lazio. Due gare che contribuiranno ad aumentare considerevolmente gli incassi da botteghino della stagione, visto che ormai il sold out è diventata una piacevole consuetudine Il derby arriverà il 16 maggio, piuttosto lontano rispetto alle “emergenze” dei prossimi appuntamenti. Così, con ogni probabilità, il via alla vendita dei biglietti dovrebbe arrivare dopo la sfida di Coppa Italia e con le modalità di sempre. Alla prevendita per gli abbonati seguiranno quelle dedicate ai soci degli Inter Club e titolari della tessera Siamo Noi. Poi vendita libera", spiega Gazzetta.