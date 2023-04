Inter, gli ultimi derby danno fiducia. Inzaghi punta sull’orgoglio e su…Calhanoglu

"Se il Milan, come detto, attinge forza dal suo passato glorioso in Champions, l’Inter può fare altrettanto con il passato più recente. Ha vinto entrambi i derby del 2023, nel giro di 18 giorni: quello di Supercoppa italiana a Riad, vinto con un rotondo 3-0, il 18 gennaio, e quello del 5 febbraio che il Milan ha giocato pensando solo a non perdere e ha perso 1-0. L’Inter scenderà in campo con quella sensazione di superiorità nella testa", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter scenderà in campo anche con tanto orgoglio. Inzaghi l’ha detto subito dopo il Benfica: «Vogliamo la rivincita per lo scudetto vinto dal Milan e per cancellare le delusioni del campionato». Cioè le 11 sconfitte di un campionato sciagurato. Immaginate, per esempio, con quale spirito giocherà l’ex milanista Hakan Calhanoglu che vede la possibilità di una finale da giocare in casa sua, in Turchia, di vincerla e poi ricambiare i messaggi ricevuti da Ibra il giorno della festa scudetto", spiega Gazzetta.