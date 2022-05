FCIN1908 / Derby Milan-Inter in Supercoppa Italiana: quando e dove si giocherà

Sarà Milan-Inter la finale di Supercoppa Italiana 2022/23. Ecco quando e dove si disputerà l'ennesimo derby di Milano

La Supercoppa italiana, come confermato a Fcinter1908, si giocherà in Arabia Saudita a gennaio 2023. Non ci sarà alcuna Supercoppa il 12 agosto, come erroneamente scritto da qualcuno. Si giocherà a gennaio del 2023, dopo i Mondiali in Qatar.