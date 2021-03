Di Canio spara a zero contro Lukaku. Piccinini e Capello non resistono e intervengono così

Paolo Di Canio, ospite a Sky Club, continua la sua crociata contro Romelu Lukaku. Ma gli altri ospiti non ci stanno

Redazione1908

"Ancora vi stupite dei gol di Lukaku. Li ha sempre fatti,anche in Inghilterra. Il problema era farli in una partita importante. Quest'anno non ha ancora vinto il campionato, sarebbe la prima volta che vince qualcosa da protagonista. Continuate a parlare di Lukaku come giocatore estremo, determinante. E io vi ricordo che Coppa Italia, Champions League e neanche Europa League. Non ci sono stati gol importanti di Lukaku".

Paolo Di Canio, ospite a Sky Club, continua la sua crociata contro Romelu Lukaku.

A suo dire, l'attaccante belga dell'Inter non sarebbe determinante. E poco conta che l'Inter in finale di Europa League ci sia arrivata grazie a Lukaku (eletto miglior giocatore del torneo) e che il belga abbia segnato 4 gol in 5 partite di Champions League. Lukaku non sarebbe determinante.

A Sky, però, sono intervenuti Sandro Piccinini e Fabio Capello, che la pensano evidentemente in maniera diversa.

"Scusa, evidentemente non ci siamo mai trovati in trasmissione insieme. Nessuno ha mai paragonato Lukaku a Messi o Ronaldo il Fenomeno. Abbiamo sempre detto che è un grandissimo attaccante. E non può essere migliorato rispetto al periodo del Manchester United?", si è chiesto Piccinini.

Ancora più laconico Capello: "Lukaku fa la differenza in assoluto. Non c'è alcun dubbio".