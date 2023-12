CF – Inter, Buchanan a un passo: l’impatto dell’operazione a bilancio

L'Inter lo segue da tempo e presto Tajon Buchanan potrebbe sbarcare a Milano. La trattativa tra il club nerazzurro e il Bruges corre spedita e il canadese già nella prima settimana di gennaio potrebbe essere agli ordini di Simone Inzaghi. Buchanan dovrebbe siglare un’intesa da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Calcio e Finanza analizza l'impatto dell'operazione a bilancio. "Parliamo di 2,78 milioni di euro lordi, se a partire da gennaio dovessero essere effettivamente rimossi gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Per metà stagione, la cifra sarebbe pari dunque a 1,39 milioni di euro, per un impatto complessivo da 2,28 milioni di euro per la seconda parte della stagione 2023/24".