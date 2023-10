Di Vaio: “Arnautovic? Offerte anche da Milan, Roma e United. Poi è arrivata l’Inter e…”

“Il mister era preoccupato dalle voci su Arnautovic, il mercato a volte non lo comandi e a volte lo subisci. In entrata ci sono state trattative lunghe iniziate anche a luglio con Sartori, poi il mister era felice del mercato: per questo abbiamo fiducia, abbiamo chiuso il mercato tardi ma ci stiamo conoscendo adesso. Su Marko dico che in due anni, riportandolo dalla Cina, scommettendo noi su di lui e lui su di noi, dico che ha ricevuto offerte dal Manchester United, dal Milan, dalla Roma. Poi è arrivata l’Inter, dove era già stato, e abbiamo fatto fatica a fargli dire di no”.