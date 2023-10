Inter, conferme sul rientro anticipato di Arnautovic: ecco quando può tornare

Marko Arnautovic può tornare prima del previsto a disposizione di Simone Inzaghi in casa Inter: ecco la possibile data

Marko Arnautovic dalla sfida contro l’Empoli è fuori per una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra . Inizialmente sembrava dovesse stare fuori fino a Juve-Inter del 26 novembre (dopo la prossima sosta), invece può tornare prima.

Nelle scorse ore lo ha confermato anche Sky Sport, anche se è presto per individuare una data esatta. Molto difficile per Inter-Roma del 29 ottobre, più probabile per la gara successiva con l’Atalanta del 4 novembre. Se tutto andrà secondo i piani, dunque, Arna può tornare prima del previsto a disposizione di Inzaghi.