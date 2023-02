Dimarco, il derby ha un sapore particolare: dalla Curva alla fascia sinistra dell’Inter

"Federico Dimarco non è un tifoso dell’Inter, è qualcosa di più. Sin da bambino l’umore delle sue giornate, perfino il colore del cielo, cambiava in base al risultato dei nerazzurri. Figurarsi adesso che quei colori, amati sopra ogni cosa, li porta addosso come fossero una veste sacra. Col Milan poi l’interismo di “Dima” si moltiplica. Basterebbe rivederlo a Riad, megafono in mano, a cantare e ballonzolare assieme agli ultras arrivati fino in Arabia per la Supercoppa. Ma oltre ad essere un riferimento fuori, per i lunghi anni di addestramento nel settore giovanile e in curva, è nel campo che Dimarco sta segnando il cammino. Il primo trofeo della stagione, proprio contro i cugini, l’ha indirizzato lui stesso, segnando il gol dell’1-0 che ha aperto le acque", scrive La Gazzetta dello Sport.