Dimarco ce l’ha fatta: sarà protagonista con l’Inter, svanita l’ipotesi cessione

Il difensore mancino classe '97 avrà una chance per imporsi con la sua squadra del cuore dopo una lunga gavetta

Dopo un lungo peregrinare in giro per l'Italia (oltre a un'esperienza in Svizzera con il Sion) Federico Dimarco è pronto per giocarsi le sue chance con l'Inter: il difensore mancino sta brillando in questa prima fase di ritiro pre campionato, e sia Inzaghi che la dirigenza nerazzurra sembrano essersi convinti a concedergli una possibilità concreta. Così scrive il Corriere dello Sport: "Insieme a Satriano, il migliore del precampionato interista finora è Federico Dimarco, 23 anni, milanese doc e nerazzurro dalla nascita. Cresciuto a pane e Inter insieme alla sua famiglia nel quartiere di Porta Romana, ha sempre voluto giocare nella sua squadra del cuore e ci è riuscito sia con Mancini sia con Conte. Questa però sarà la prima stagione in cui diventerà davvero protagonista. O almeno così fanno intuire le prime amichevoli e le parole di stima spese per lui sia da Marotta sia da Inzaghi".