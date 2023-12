Djalò, c’è intesa di massima: “Juve? Inter spera in un aspetto perché non ci vada”

E' Tiago Djalo l'uomo scelto per giugno per rinforzare la difesa dell'Inter a parametro zero. Il club nerazzurro sta trattando col portoghese da tempo, ma la Juventus si è inserita nelle ultime settimane per prenderlo subito. Spiega in merito il Corriere dello Sport: "Anche in questo caso c’è un’intesa di massima raggiunta con gli agenti del difensore, ma c’è anche il vero rischio che la Juve affondi il colpo per prenderlo subito.