Djalò si è promesso all’Inter. Zielinski, ecco cosa filtra dai nerazzurri. Buchanan non intacca…

Come spesso è accaduto negli ultimi anni, l'Inter si è mossa in anticipo su alcuni parametri zero. Intanto è in arrivo Buchanan

Gianni Pampinella Redattore

L'infortunio di Cuadrado che starà ai box almeno fino ad aprile, ha 'costretto' l'Inter ad anticipare un colpo programmato da tempo, ovvero quello di Tajon Buchanan. Come sottolinea Tuttosport, la trattativa con il Bruges ha avuto una importante accelerata nei giorni di capodanno. "L’intesa sul cartellino per una cessione a titolo definitivo con pagamento in più rate è arrivata su una valutazione di 10 milioni: 7 più 3 di bonus, mentre l’interessato firmerà un contratto da 4 anni e mezzo. L’impatto del suo acquisto sul monte-ingaggi sarà relativo: al Bruges l’esterno - che occuperà l’ultimo posto libero da extracomunitario - prendeva 400mila euro che diventeranno 1,5 in nerazzurro".