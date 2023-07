Ds Shakhtar: “Trubin portiere del futuro, ma ci vuole cifra top. Chi lo vuole deve…”

"Trubin è pronto per l'Italia, ma anche per l'Inghilterra o la Francia. È il portiere del futuro. Ha tante offerte e parliamo con tante società, ma tutti devono capire una cosa: se lui va via dallo Shakhtar Donetsk, va in un top club per una cifra top. Come è stato per Mudryk (al Chelsea per 70 milioni più 30 di bonus, ndr) e come sarà per Sudakov, Bondarenko o Matvienko in futuro".