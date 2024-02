Non solo Lautaro e Barella, per i quali il rinnovo sembra ormai essere una formalità. A fine stagione l'Inter parlerà anche con Dumfries . L'esterno sembrava certo di lasciare l'Inter al termine del campionato, ma negli ultimi giorni c'è stata un'apertura al dialogo. Le parti tratteranno, ma il futuro è ancora in bilico.

"L’unica pratica che andrà sicuramente affrontata a fine stagione è quella di Dumfries. L’esterno olandese va in scadenza nel 2025 e per rinnovare ha chiesto ben più di quanto l’Inter intende spendere. Le parti si aggiorneranno, ma l’ipotesi che l’ex Psv possa partire per non perderlo poi a zero è tutt’altro che remota. Anche in questa chiave va letta la mossa Buchanan", scrive La Gazzetta dello Sport.