Un interessante record per Denzel Dumfries: nessuno ha fatto più assist di lui in una nazionale europea dal 2022

Un interessante record per Denzel Dumfries, grande protagonista in questi giorni con la sua nazionale olandese nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei. L’esterno dell’Inter, infatti, dal 2022 a oggi ha fornito più assist di tutti in una nazionale europea: sono ben 9, fa sapere Sky. Nessuno ha fatto meglio di Dumfries, che nelle ultime due partite ne ha forniti 4. Con la maglia nerazzurra, finora è a 1 gol e 1 assist in 3 gare.